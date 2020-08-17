В Европе назвали Лукашенко персоной нон грата

Ведущие партии Европарламента выпустили совместное заявление по ситуации в Белоруссии, в котором назвали белорусского лидера Александра Лукашенко персоной нон грата. Обращение опубликовано на сайте Европейской народной партии.

Политики считают, что выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, а данные указывают на победу Светланы Тихановской. «Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Белоруссии и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе», — говорится в заявлении. Партии в этой связи требуют проведения новых выборов под наблюдением независимых наблюдателей.

Кроме того, они осудили аресты протестующих и акты насилия и пыток в отношении демонстрантов. «Призываем к всестороннему расследованию этих преступлений, которые не могут остаться безнаказанными. Напоминаем Александру Лукашенко о его ответственности», — отмечается в обращении.

Отдельно партии приветствовали решение глав МИД стран ЕС вводить санкции в отношении всех, кто причастен к насилию и ответственности за фальсификации на выборах. При этом составить списки политики призвали как можно быстрее.

В заявлении также есть призыв к властям ЕС пересмотреть отношения и сотрудничество с Минском, в том числе в рамках Восточного партнерства. Брюсселю предлагают назначить специального представителя, который «поддержит процесс мирной передачи власти в соответствии с волей белорусского народа». Заканчивается обращение фразой «Жыве, Беларусь!» («Да здравствует Белоруссия!»).

По официальным данным, на прошедших выборах президента Белоруссии Тихановская набрала чуть более 10 процентов голосов, в то время как действующий президент Лукашенко — свыше 80 процентов. Тысячи белорусских граждан не признали результаты выборов и вышли на демонстрации. Акции протеста переросли в столкновения с ОМОНом, известно о сотнях пострадавших и тысячах задержанных.