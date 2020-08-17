Британия отказалась признать результаты выборов в Белоруссии

Правительство Британии отказывается признать официальный исход президентских выборов в Белоруссии. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства страны Доминик Рааб, передает The Independent.

«Великобритания не признает результаты. Срочно необходимо независимое расследование с помощью ОБСЕ как изъянов, которые сделали голосование нечестным, так и жестокого подавления протестов после него», — приводит издание слова политика.

Он подчеркнул, что Александр Лукашенко, выигравший выборы, по данным белорусского ЦИК, с более чем 80 процентов голосов избирателей, наотрез отказался от перевыборов, невзирая на массовые выступления белорусских граждан. По словам Рааба, «мир с ужасом наблюдал за насилием со стороны белорусских властей против мирных протестов», и международное сообщество будет работать над санкциями против ответственных за произошедшее.

Страны Европы и НАТО в последние дни активно реагируют на все события в Белоруссии. Так, главы МИД восьми стран Европы призвали власти Белоруссии немедленно вступить в диалог с оппозицией. В Европе также считают, что процедура белорусских выборов не соответствовала международным стандартам демократии и верховенства закона. Кроме того, ЕС начал работу над санкциями против властей Белоруссии.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек. Известно о сотнях пострадавших и тысячах задержанных.