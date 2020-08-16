Посла Белоруссии в Словакии шокировали истории о пытках и избиениях белорусов

Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня поддержал участников мирных акций в республике и заявил, что его шокировали истории о пытках и избиениях белорусов. Он заявил об этом в обращении, которое опубликовал Telegram-канал «Наша Нива».

«Как и все белорусы, я — в шоке от историй о пытках и избиениях граждан моей страны. На TUT.BY в одной из фотографий месива из синяков и кровоподтеков мы опознали одноклассника моей дочери, который точно никогда не числился в смутьянах!» — заявил он.

По его словам, для этого были предпосылки. Лещеня рассказал, что 15 лет назад в республике была открыта «Линия Сталина», в которой речь шла не только о подвиге советского народа. Он заявил, что не менее важная причина — имя Иосифа Сталина в названии.

Позже «появился министр внутренних дел, которому форма офицера сталинского НКВД напоминала не о мясорубке 1937 года и не о ГУЛАГе, а о Дне Победы». «А теперь сотни моих соотечественников почувствовали на себе, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси 21 века!» — отметил посол.

Он также призвал учитывать позиции всех слоев общества и представителей различных политических сил.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.

По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.