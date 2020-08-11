США поддержали высылку российских дипломатов из Словакии

США поддержали решение Словакии выслать из страны трех российских дипломатов. Об этом представитель Госдепартамента Морган Ортагус написала Twitter.

По ее словам, Братислава предприняла важный шаг по защите от угроз, которые «иностранные злоумышленники представляют для ее суверенитета». «Словакия подала четкий сигнал, что она не потерпит политически мотивированных преступных действий России на своей земле или в Европе», — подчеркнула официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

10 августа Словакия решила выслать российских дипломатов по обвинению в шпионаже. О том, кого конкретно хотят выслать из Словакии, не сообщается. Утверждается, что решение приняли еще на прошлой неделе. В МИД России пообещали зеркально ответить на высылку.