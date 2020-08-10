Словакия решила выслать российских дипломатов по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает РБК в своем Telegram-канале.

Причины пока не называются. РБК со ссылкой на местные СМИ пишет, что они якобы были сотрудниками разведки. Посольство России в Словакии не прокомментировало эту информацию для издания.

РИА Новости отмечает, что, по некоторым данным, речь идет о трех дипломатах. О том, кого конкретно хотят выслать из Словакии, не сообщается. Утверждается, что решение приняли еще на прошлой неделе.

22 ноября 2018-го из Словакии выслали российского дипломата, мужчину обвинили в шпионаже. Москва объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата в ответ. В декабре того же года сообщалось, что британская разведывательная служба MI5 призвала сотрудников спецслужб и военных повысить бдительность в отношении российских дипломатов на территории страны. Сотрудников обязали отслеживать все перемещения россиян, фиксировать их номера и число людей в салоне при каждой поездке.