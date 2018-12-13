Россия ответила на высылку дипломата из Словакии

Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата, передает ТАСС в четверг, 13 декабря.

Мужчина должен покинуть Россию в течение двух суток, сообщила представитель российского МИД Мария Захарова. «Послу Словакии в Москве 11 декабря была вручена соответствующая нота», — сказала она.

Такие меры были приняты в ответ на высылку российского дипломата из Словакии 22 ноября. Мужчину обвинили в шпионаже и также дали 48 часов на то, чтобы покинуть страну.

6 декабря сообщалось, что британская разведывательная служба MI5 призвала сотрудников спецслужб и военных повысить бдительность в отношении российских дипломатов на территории страны. Сотрудников обязали отслеживать все перемещения россиян, фиксировать их номера и число людей в салоне при каждой поездке.

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