Словакия выслала российского дипломата за шпионаж

Власти Словакии выслали из страны российского дипломата по обвинению в шпионской деятельности. Об этом в среду, 5 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

«Мы выдворили его 22 ноября, и он покинул Словакию в течение 48 часов», — заявил премьер-министр республики Петер Пеллегрини.

Служба внешней разведки России и посольство в Братиславе отказались комментировать ситуацию, сообщает «Интерфакс».

Ранее Министерство обороны Великобритании разослало предупреждения на военные базы королевства после того, как съемочную группу российского Первого канала заметили рядом со штаб-квартирой киберподразделения. Журналистов заподозрили в шпионаже и попытке проникнуть на территорию базы.

В начале ноября в Австрии задержали отставного военного, которого заподозрили в шпионаже на Россию.

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