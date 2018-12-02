В России ответили на публикацию Британией данных журналистов Первого канала

Посольство России в Великобритании прокомментировало обвинения в шпионаже в адрес журналистов Первого канала. Соответствующее заявление опубликовано на сайте диппредставительства.

«Вызывает возмущение публикация персональных данных российских журналистов, включая личные документы и государственный регистрационный номер их автомобиля. Это, в том числе, ставит под угрозу безопасность российских граждан, не говоря уже о вопиющем нарушении принятых в цивилизованных странах норм», — говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что сотрудники телеканала выполняли свою работу и не нарушали законодательство Великобритании. По мнению дипломатов, британские власти сознательно препятствуют работе российской прессы в стране.

В частности, многие журналисты из России жалуются на проблемы с визами, закрытие счетов в британских банках и необоснованные придирки правоохранительных органов. «Подобные случаи откровенного давления на российские средства массовой информации должны стать предметом пристального внимания ОБСЕ», — заключили в посольстве.

2 декабря стало известно, что Министерство обороны Великобритании разослало предупреждения на все военные базы страны после того, как корреспондент Первого канала Тимур Сиразиев и оператор Дмитрий Волков были замечены рядом со штаб-квартирой 77-й бригады (киберподразделение британской армии). Военнослужащих призвали немедленно связаться с полицией, если они обнаружат российских журналистов у своих объектов. В сообщении была опубликована пресс-карта Сиразиева и фотография автомобиля, на котором он передвигался. Съемочную группу заподозрили в шпионаже и попытке проникнуть на территорию базы.

Сиразиев рассказал ТАСС, что не пытался никуда проникнуть и делал репортаж о базе, информация о которой находится в открытом доступе в сети.

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