В Британии сочли Россию опаснее ИГ и «Аль-Каиды»

Россия представляет для Великобритании большую опасность, чем террористические группировки «Аль-Каида» и «Исламское государство» (обе запрещены в РФ), заявил начальник генерального штаба королевства генерал Марк Карлтон-Смит. Его слова передает The Telegraph.

По его словам, Москва создает не только военную угрозу, но и стремится «подорвать» влияние Запада, развивая новые боевые возможности в нетрадиционных областях, таких как космос и кибертехнологии.

«Россия приступила к систематическим попыткам изучить и использовать уязвимость Запада. Мы не можем беспечно относиться к этой угрозе», — подчеркнул генерал.

Карлтон-Смит добавил, что ответом на это должна стать поддержка потенциала НАТО и единство стран — членов альянса.

23 ноября хакерская группировка Anonymous опубликовала документы британского аналитического центра Integrity Initiative, посвященные борьбе с российской пропагандой и дезинформацией. В качестве примеров дезинформации со стороны России в инструкции приводится поведение российских СМИ после гибели малайзийского «Боинга» над Донбассом, применения химического оружия в Сирии и отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, а также освещение ими присоединения Крыма в 2014 году.

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