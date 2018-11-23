Опубликованы британские инструкции по борьбе с российской пропагандой

Группировка Anonymous опубликовала документы британского аналитического центра Integrity Initiative, посвященные борьбе с российской пропагандой и дезинформацией.

В качестве примеров дезинформации со стороны России в инструкции приводится поведение российских СМИ после гибели малайзийского «Боинга» над Донбассом, применения химического оружия в Сирии и отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, а также освещение ими присоединения Крыма в 2014 году.

Там же говорится, что российскую пропаганду не стоит пытаться победить с помощью логики: «абсурдность» выдвинутых Москвой версий не мешала властям придерживаться их.

По утверждению хакеров, секретный проект финансируется правительством Великобритании. Его отделения уже действуют в Литве, Нидерландах, Сербии, Норвегии, Германии, Италии, Франции, Греции и Испании. Сообщается, что испанский филиал проекта предотвратил назначение полковника Педро Баньоса, известного пророссийскими взглядами, на руководящую должность в разведке страны.

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