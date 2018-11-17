Британцы обвинили «Машу и Медведя» в «кремлевской пропаганде»

Британские критики обвинили известный российский мультфильм «Маша и Медведь» в «кремлевской пропаганде». Об этом сообщает издание Daily Mail.

Профессор Букингемского университета Энтони Глис (Anthony Glees), специализирующийся на изучении деятельности разведки, заявил: «У Маши напористый, даже неприятный характер, и при этом она решительная. Девочка откусывает больше, чем может проглотить. Не будет большим преувеличением сравнить ее поведение с поведением Путина».

Также критики обратили внимание на серию, в которой Маша в фуражке советского пограничника охраняла грядки моркови: они увидели в этом метафору России, охраняющей собственные границы.

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В мае прошлого года преподаватель Таллинского университета Приит Хыбемяги заявил, что мультсериал «Маша и Медведь» демонстрирует использование российскими войсками «мягкой силы». Он подчеркнул, что цель образа Медведя — изменить образ России с негативного на позитивный, и назвал анимационный сериал «промыванием мозгов».

На канал YouTube с англоязычными сериями мультсериала подписаны более 4,18 миллиона пользователей. Серии мультфильма на разных языках набрали больше 40 миллиардов просмотров.

«Маша и Медведь» появился в 2009 году. Каждая серия длится около шести минут. Мультсериал получил множество наград, в том числе международных. Права на его показ приобрели Netflix, Turner, KIKA, France TV, Sony Music, NBC Universal, Televisa.

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