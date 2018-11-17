Авторы «Маши и Медведя» ответили на обвинения в кремлевской пропаганде

Авторы мультсериала «Маша и Медведь» с юмором относятся к заявлениям британских критиков о кремлевской пропаганде в проекте. Об этом в субботу, 17 ноября, рассказал ТАСС директор студии «Анимаккорд» Дмитрий Ловейко.

Он подчеркнул, что мультфильм — независимый проект, существующий без помощи государства и коммерчески успешный. «Если кто-то в этом что-то видит такое — замечательно, у людей богатая фантазия, за них нужно порадоваться», — прокомментировал предприниматель материалы в британских СМИ.

Ловейко добавил, что «мягкую силу Кремля» в «Маше и Медведе» видели не только англичане, но и польские и украинские политологи. Авторам сериала, добавил глава «Анимаккорда», приятно внимание человека с мировым авторитетом, имея в виду профессора Букингемского университета Энтони Глиса, который высказался о проекте в СМИ.

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Глис, специализирующийся на изучении деятельности разведки, ранее заявил: «У Маши напористый, даже неприятный характер, и при этом она решительная. Девочка откусывает больше, чем может проглотить. Не будет большим преувеличением сравнить ее поведение с поведением Путина».

На канал YouTube с англоязычными сериями мультсериала подписаны более 4,18 миллиона пользователей. Серии мультфильма на разных языках набрали больше 40 миллиардов просмотров.

«Маша и Медведь», созданный студией «Анимаккорд», появился в 2009 году. Каждая серия длится около шести минут. Мультсериал получил множество наград, в том числе международных. Права на его показ приобрели Netflix, Turner, KIKA, France TV, Sony Music, NBC Universal, Televisa.

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