В МИД пошутили о кремлевской пропаганде в «Маше и Медведе»

Посольство России в Лондоне пошутило по поводу материалов британских СМИ о кремлевской пропаганде в мультфильме «Маша и Медведь». Диппредставительство опубликовало комментарий в Twitter, добавив к посту фото полосы The Times со статьей о сериале.

«Важная проблема, затронутая сегодня в The Times: как Великобритании спастись от "Маши и Медведя"? Открыть Антимультипликационный центр где-нибудь в Балтике? Занести всех мультипликаторов в санкционный список ЕС? Ясно, что нужен решительный — и очень дорогой — подход!» — написали дипломаты.

Авторы сериала ранее заявили, что относятся к словам экспертов, высказавшихся на страницах The Times, с юмором.

До этого профессор Букингемского университета Энтон Глис, специализирующийся на изучении деятельности разведки, рассказал журналистам издания о признаках кремлевской пропаганды в «Маше и Медведе»: «У Маши напористый, даже неприятный характер, и при этом она решительная. Девочка откусывает больше, чем может проглотить. Не будет большим преувеличением сравнить ее поведение с поведением Путина».

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На канал YouTube с англоязычными сериями мультсериала подписаны более 4,18 миллиона пользователей. Серии мультфильма на разных языках набрали больше 40 миллиардов просмотров.

«Маша и Медведь», созданный студией «Анимаккорд», появился в 2009 году. Каждая серия длится около шести минут. Мультсериал получил множество наград, в том числе международных. Права на его показ приобрели Netflix, Turner, KIKA, France TV, Sony Music, NBC Universal, Televisa.

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