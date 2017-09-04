Популярность «Маши и Медведя» на Ближнем Востоке объяснили «правильным платком»

Российский мультсериал «Маша и Медведь» приобрел популярность в странах Ближнего Востока из-за соответствующего нормам ислама платочка главной героини. Об этом заявил глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков, передает РИА Новости в понедельник, 4 сентября.

«Этот мультфильм очень популярен в Китае, но также и на Ближнем Востоке. Вы знаете почему? Потому что у Маши очень правильный платочек. Это совершенно другая логика», — объяснил Фрадков.

Материалы по теме Наша Маша Как российский мультик стал самым просматриваемым на YouTube

Глава РЭЦ отметил, что Россия может успешно экспортировать анимационную продукцию в другие страны, если ее грамотно адаптировать. «Для нас задача — сформировать позитивный образ России, продвигать не столько сам мультик, сколько позитив», — отметил он.

«Маша и Медведь» выходит с 2009 года. Каждый эпизод длится около шести минут. Мультсериал получил множество наград, в том числе и международных. Права на его показ приобрели Netflix, Turner, KIKA, France TV, Sony Music, NBC Universal, Televisa.