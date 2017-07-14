Премьера новой серии «Маши и Медведя» состоялась в космосе

На Международной космической станции (МКС) прошла премьера 65 серии российского мультсериала «Маша и медведь». Об этом Агентству городских новостей «Москва» в пятницу, 14 июля, сообщили в пресс-службе студии «Анимаккорд».

Отмечается, что мультик посмотрел командир МКС Федор Юрчихин. «За несколько дней до премьеры команда "Маши и медведя" вместе с Госкорпорацией "Роскосмос" отправили новый эпизод мультсериала на МКС», — рассказали представители «Анимаккорда».

На YouTube-канале «Роскосмоса» опубликовано видео, на котором космонавт смотрит серию. «Мы в космос летаем не для того, чтобы развлекаться в невесомости и мультики смотреть», — подчеркнул Юрчихин, добавив, однако, что в этот раз сделал исключение.

Серия также появилась на YouTube-канале анимационного сериала. В ней рассказывается об инопланетном корабле, который совершает экстренную посадку во дворе дома Медведя.

«Маша и Медведь» выходит с 2009 года. Каждый эпизод длится около шести минут. Мультсериал получил множество наград, в том числе и международных. Права на его показ приобрели Netflix, Turner, KIKA, France TV, Sony Music, NBC Universal, Televisa.