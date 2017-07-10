Создатели «Маши и Медведя» ответили на призывы запретить мультфильм на Украине

В студии «Анимаккорд», которая занимается производством российского мультсериала «Маша и Медведь» заявили, что запрет анимационной ленты на Украине не помешает зрителям смотреть ее. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает Rambler News Service.
«У нас есть украинский канал на YouTube, поэтому отрезать зрителей, которые нас любят, от контента нельзя. Ну запретят они на общедоступном телевидении — там и так с 2014 года не показываются новые серии», — сказал управляющий директор студии Дмитрий Ловейко.
По его словам, «политики — они и есть политики, их можно только пожалеть».
Ранее 10 июля СМИ сообщили, что одесская общественная организация «Совет общественной безопасности» направила в Верховную Раду, Госагентство по вопросам кино и Госкомитет телерадиовещания Украины письмо с требованием запретить мультсериал «Маша и Медведь» как «пропагандистский инструмент навязывания детям положительного образа России».
«Российские пропагандисты отправляют детям четкий сигнал: медведь, который традиционно считается символом РФ и ассоциируется с этой страной, представляется в роли большого сильного героя, который безнаказанно захватывает чужое имущество, дом, землю», — цитирует обращение ТАСС.
В марте один из эпизодов «Маши и Медведя» под названием «Маша плюс Каша» набрал более двух миллиардов просмотров на YouTube. Он попал в пятерку самых популярных видео в истории платформы наряду с клипами на композицию Gangnam Style корейского исполнителя PSY (2,7 миллиарда просмотров) и трек See You Again американского рэпера Уиз Халифа (2,5 миллиарда).
«Маша и Медведь» выходит с 2009 года. Каждый эпизод длится около шести минут. Мультсериал получил множество наград, в том числе и международных. Права на его показ приобрели Netflix, Turner, KIKA, France TV, Sony Music, NBC Universal, Televisa.