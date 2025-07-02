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07:24, 2 июля 2025Наука и техника

Развенчан миф о вреде растительных масел

Nutrients: Омега-6 связали со снижением уровня шести воспалительных маркеров
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Омега-6 жирные кислоты, которые часто обвиняют в провоцировании воспалений и заболеваний сердца, на деле могут оказывать противоположное действие. К такому выводу пришли исследователи в рамках крупного популяционного исследования Framingham Offspring, результаты которого опубликованы в Nutrients.

Анализ более 2700 участников показал: два ключевых компонента омега-6 — линолевая (LA) и арахидоновая кислоты (AA) — оказались связаны со снижением уровня шести основных воспалительных маркеров, включая интерлейкин-6 (IL-6), молекулу межклеточной адгезии ICAM-1 и хемокин MCP-1. При этом не было обнаружено ни одного показателя воспаления, который бы повышался на фоне высокого уровня этих жирных кислот.

В исследовании использовались образцы эритроцитов участников, которые отражают уровень потребления жиров за последние месяцы — это более стабильный и точный показатель, чем разовые анализы плазмы. Ученые подчеркивают, что корреляции хоть и не сильные, но статистически значимые и устойчивые.

Новые данные поддерживают рекомендации Американской кардиологической ассоциации: не снижать потребление линолевой кислоты, содержащейся в растительных маслах (соевом, кукурузном, подсолнечном). Популярные призывы отказаться от «масел с семечек» из-за мнимой токсичности — научно необоснованны, говорят исследователи.

Ранее было установлено, что избыток олеиновой кислоты — компонента оливкового масла — может способствовать ожирению. Исследование показало, что она активирует рост жировых клеток, особенно при переедании.

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