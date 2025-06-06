Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:04, 6 июня 2025Наука и техника

Определен ускоряющий накопление жира компонент пищи

Cell Rep: Ожирение связали с переизбытком олеиновой кислоты
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: AlexandrMusuc / Shutterstock / Fotodom

Переизбыток олеиновой кислоты — жирной кислоты, содержащейся в оливковом масле, — может провоцировать ожирение. К такому выводу пришли американские ученые, опубликовавшие исследование в Cell Reports.

В серии экспериментов на мышах исследователи из Медицинского колледжа Оклахомы и Йельского университета сравнили влияние разных типов жиров — из кокосового масла, сала, молочных продуктов и сои. Только олеиновая кислота стимулировала ускоренное размножение предшественников жировых клеток. Это происходило за счет активации белка AKT2 и подавления белка-регулятора LXR.

Авторы объясняют: чем больше таких клеток, тем выше потенциальная способность организма накапливать жир. При избытке калорий это может привести к ожирению и связанным с ним заболеваниям — от диабета до сердечно-сосудистых нарушений.

Ученые подчеркивают, что полностью исключать олеиновую кислоту не нужно — в умеренных количествах она полезна. Однако при склонности к ожирению и болезням сердца стоит ограничить потребление продуктов с ее высоким содержанием, включая переработанные жиры и некоторые виды фастфуда.

Ранее ученые установили, что ожирение и нарушения сна образуют замкнутый круг. Лишний вес повышает риск апноэ, бессонницы и других расстройств, а недосып, в свою очередь, усиливает аппетит, тормозит обмен веществ и способствует накоплению жира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Центробанк понизил ключевую ставку в России

    В Госдуме высказались о возможности предоставления Маску политического убежища в России

    Стали известны результаты проверки части про СВО в ЕГЭ по истории

    Среди российских бизнесменов нашли Александров Сергеевичей Пушкиных

    Лишивший горожан автобусов бывший вице-мэр российского города сдерживал слезы и улыбался

    «Битва титанов началась». Ссору Трампа и Маска обсуждает весь мир. Как реагируют на их конфликт?

    В России оценили эффективность «уничтожителя артиллерии»

    ВСУ ударили по городу-спутнику ЗАЭС во время визита главы МАГАТЭ в Россию

    Политолог заметил в поведении Мерца в Вашингтоне желание понравиться Трампу

    Кремль прокомментировал слова Трампа о конфликте России и Украины как о «драке детей»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости