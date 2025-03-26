Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:24, 26 марта 2025Наука и техника

Выявлена скрытая связь между ожирением и нарушениями сна

NMCD: Ожирение и бессонница усиливают негативное влияние друг друга на организм
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Университета Кальяри обнаружили, что ожирение и нарушения сна усиливают друг друга и формируют опасный замкнутый круг, способствуя развитию сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases.

По данным специалистов, лишний вес повышает риск таких расстройств, как апноэ во сне, бессонницы и синдрома беспокойных ног. В то же время хронический недосып и низкое качество сна провоцируют гормональные нарушения, усиливают аппетит, снижают физическую активность и способствуют накоплению висцерального жира — основного фактора сердечно-сосудистого риска.

Особое внимание в работе уделяется апноэ — состоянию, при котором дыхание человека периодически прерывается во сне. Это ведет к снижению уровня кислорода в крови, скачкам давления и ухудшению сна, а также мешает снижению веса. Ученые отмечают, что даже умеренная потеря массы тела может значительно снизить выраженность симптомов.

Также описана связь ожирения с бессонницей и синдромом беспокойных ног. У женщин с избыточным весом риск развития этих состояний особенно высок — вероятно, из-за влияния гормонов.

Авторы исследования подчеркивают, что недостаток сна не только способствует ожирению, но и ухудшает психоэмоциональное состояние. В результате формируется триада: ожирение, плохой сон и тревожно-депрессивные расстройства, взаимно усиливающие друг друга.

    Обсудить
    Последние новости

    Основатель агрохолдинга «Русагро» задержан

    Карасин заявил о новых возможных встречах экспертных групп России и США

    Премьер Армении заявил о готовности обсудить роспуск Минской группы ОБСЕ

    Украина предъявила обвинения Владимиру Соловьеву по пяти уголовным статьям

    Любителей поцелуев предупредили о передающихся через слюну болезнях

    Антироссийские поправки к Конституции Эстонии назвали безумием

    Российский священник с матерью вломились в квартиру соседки из-за громкого смеха

    В задержании Гуцул увидели влияние Румынии

    Глава РФС заявил об уменьшении количества противников возвращения России на турниры

    Выявлена скрытая связь между ожирением и нарушениями сна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше