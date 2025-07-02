Российский губернатор похвалил жителей за установку третьего в регионе памятника Сталину

Вологодский губернатор Филимонов поблагодарил жителей за установку бюста Сталина

Вологодский губернатор Георгий Филимонов поблагодарил жителей за установку памятника Иосифу Сталину в городе Никольске, который стал третьим в регионе. Свой комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

«Никольчане молодцы.Благодарю.Народ зрит в корень и отделяет зерна от плевел. Честно говоря, только узнал об этом. Отрадно. История наша — единая, величественная, разнообразная, порой трагичная, но она вся наша», — написал губернатор.

По его словам, только в целостном восприятии и уважении истории залог силы России и его жителей.

О том, что в Волгоградской области открыли еще один памятник Сталину, стало известно 1 июля. Инициатором установки монумента стали местные жители, памятник расположился рядом со средней школой.

Установленный памятник — третий в регионе. Первый открыли в Вологде в декабре 2024 года, второй — в преддверии 80-летия Победы в поселке Калуй рядом с краеведческим музеем и бюстом Владимира Ленина.