В российском регионе появился второй Сталин

В Вологодской области установили памятник советскому лидеру Иосифу Сталину

В Вологодской области установили памятник советскому лидеру Иосифу Сталину. Авторами инициативы стали депутаты областного и районного отделения КПРФ, о событии говорится на сайте партии.

Бюст открыли в преддверии 80-летия Победы в поселке Кадуй. Его установили возле краеведческого музея рядом с бюстом Владимира Ленина. Торжественная церемония открытия прошла в воскресенье, 4 мая. В ней приняли участие депутаты Госдумы и Законодательного Собрания региона, коммунисты из различных населенных пунктов, представительницы ВРОО «Надежда России», ветераны, сотрудники органов местного самоуправления и жители поселка.

Бюст стал вторым по счету памятником Сталину, установленным в Вологодской области. Первый был открыт в Вологде в декабре 2024 года.

Ранее необычный памятник Сталину появился в Омске. Скульптуру установил владелец местного кафе. Выполненная из дерева фигура изображает, как советский лидер показывает поднятый вверх большой палец.