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14:45, 5 мая 2025Экономика

В российском регионе появился второй Сталин

В Вологодской области установили памятник советскому лидеру Иосифу Сталину
Александра Качан (Редактор)

Фото: РИА Новости

В Вологодской области установили памятник советскому лидеру Иосифу Сталину. Авторами инициативы стали депутаты областного и районного отделения КПРФ, о событии говорится на сайте партии.

Бюст открыли в преддверии 80-летия Победы в поселке Кадуй. Его установили возле краеведческого музея рядом с бюстом Владимира Ленина. Торжественная церемония открытия прошла в воскресенье, 4 мая. В ней приняли участие депутаты Госдумы и Законодательного Собрания региона, коммунисты из различных населенных пунктов, представительницы ВРОО «Надежда России», ветераны, сотрудники органов местного самоуправления и жители поселка.

Бюст стал вторым по счету памятником Сталину, установленным в Вологодской области. Первый был открыт в Вологде в декабре 2024 года.

Ранее необычный памятник Сталину появился в Омске. Скульптуру установил владелец местного кафе. Выполненная из дерева фигура изображает, как советский лидер показывает поднятый вверх большой палец.

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