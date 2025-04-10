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21:16, 10 апреля 2025Экономика

Памятник Сталину поставили еще в одном российском городе

В Омске владелец кафе поставил памятник Иосифу Сталину
Виктория Клабукова

Кадр: страница «Иван Федин Кпрф» во «ВКонтакте»

В Омске поставили памятник Иосифу Сталину. Необычная скульптура стала частной инициативой, в соцсети «ВКонтакте» рассказал Иван Федин, второй секретарь местного обкома КПРФ и помощник депутата Госдумы Андрея Алехина.

Статуя была выставлена на всеобщее обозрение недавно на волне борьбы КПРФ за установку мемориалов Сталину. Данный памятник генералиссимусу отличается от других: он выполнен из дерева в человеческий рост. Броско раскрашенная фигура стоит на выезде из города, на территории кафе «У Вартана», и прежде стояла внутри этого заведения.

В другом российском городе, Саратове, на мемориал вождю СССР не хватило денег. С призывом установить памятник Сталину в мэрию обратились депутаты от КПРФ. На оправдание о нехватке бюджета в партии возмутились, что саратовские власти не хотят признавать роль Сталина в победе в Великой Отечественной войне.

Ставить памятник Сталину отказались также в Калининграде. Там решение объяснили итогами XX съезда КПСС и фактом Большого террора.

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