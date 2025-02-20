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16:00, 20 февраля 2025Россия

В российском городе отказались ставить памятник Сталину из-за его репрессий

В Калининграде власти отказались ставить памятник Сталину из-за его репрессий
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В Калининграде власти отказались ставить памятник советскому вождю Иосифу Сталину из-за его репрессий. Глава администрации российского города Елена Дятлова отклонила предложение местного отделения КПРФ, ее распоряжение опубликовали местные представители партии.

Дятлова опиралась на исторические документы, осуждающие культ личности и политические репрессии. В ответе чиновница отметила, что установка памятников не должна приводить к конфликтам в обществе, и напомнила о постановлении ЦК КПСС 1956 года «О преодолении культа личности и его последствий», а также о законе «О реабилитации жертв политических репрессий».

Она обратила внимание коммунистов на то, что период с 1930-х по начало 1950-х годов признан временем сталинских репрессий, а многолетний террор и преследования граждан СССР осуждены как несовместимые с идеей права и справедливости.

В КПРФ сочли позицию Дятловой «четкой антисоветской позицией, направленной на очернение истории СССР.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске задумали поставить памятник Сталину.

ЖЗЛ
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