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17:15, 5 апреля 2025Экономика

Российскому городу не хватило денег на Сталина

Мэрия Саратова отказалась устанавливать памятник Сталину из-за отсутствия денег
Мария Черкасова

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Мэрия Саратова отказалась устанавливать памятник Иосифу Сталину из-за отсутствия бюджета. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Установить памятник Сталину в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне попросили депутаты от КПРФ Владимир Есипов и Александр Анидалов. Они рассчитывали установить постамент в парке Победы. Однако в мэрии города ответили, что бюджетом «финансирование установки монументально-декоративного оформления не предусмотрено». Заместитель мэра также уточнил, что парк Победы на Соколовой горе — это сложившийся мемориальный комплекс, посвященный солдатам.

Буланов в ответ заявил, что чиновники «не желают признать, что великая победа 1945 года была одержана советским народом под руководством Коммунистической партии и генералиссимуса Сталина».

Предложение установить памятник Иосифу Сталину в последнее время звучит от представителей в КПРФ в разных городах России. Так, ранее памятник предложили установить в Нижнем Новгороде. Аналогичное предложение от местного отделения КПРФ прозвучало и в Калининграде, где власти отказались ставить памятник. Они сослались на исторические документы, осуждающие культ личности и политические репрессии.

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