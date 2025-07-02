Туристка побывала в самой дорогой стране Европы и раскрыла цены на продукты

Туристка побывала в Швейцарии, самой дорогой стране Европы, и раскрыла цены на продукты. Наблюдениями она поделилась с подписчиками на странице @fitchfamilyadventures в соцсети TikTok, ее цитирует издание Daily Mail.

Женщина из Великобритании приехала в Швейцарию вместе с мужем и тремя детьми и пожаловалась, что им было трудно что-то позволить себе в этой стране.

Например, помидоры в местном супермаркете стоили 4,95 швейцарских франка (492 рубля), готовые салаты — 6,8-7,2 франка (676-716 рублей), две порции пиццы — 12 франков (1,2 тысячи рублей).

Хотя Швейцария славится производством шоколада, цены на местные сладости тоже оказались очень высокими. Так, 500-граммовая пачка шоколада Lindt стоила 23,95 франка (2382 рубля).

Публикация путешественницы удивила подписчиков. «Как люди могут себе позволить там жить!» — писали они в комментариях.

Ранее другая туристка сравнила цены на продукты в Мексике с российскими. Хлеб в латиноамериканской стране оказался очень дешевым — по десять рублей за булку.