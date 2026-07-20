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04:39, 20 июля 2026Мир

Трамп высказался о новом ударе по Ирану

Трамп: США нанесли по Ирану очень мощный удар
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп назвал мощным удар, нанесенный американскими вооруженными силами (ВС) по территории Ирана. Он высказался об этом в разговоре с журналистами, передает РИА Новости.

«Ночью мы снова нанесли по ним очень мощный удар», — сказал американский президент.

Трамп отметил, что атака была посвящена американским военным, погибшим при ударах со стороны Ирана. 19 июля Центральное командование ВС США сообщило, что 18 июля американский военнослужащий погиб на севере Ирака при «контролируемой детонации» неразорвавшегося боеприпаса со сбитого иранского беспилотника. До этого стало известно о гибели двух военных США в Иордании при воздушной атаке Ирана.

Ранее Центральное командование объявило о новой волне ударов по Ирану. Отмечается, что ВС Соединенных Штатов атакуют Исламскую Республику девятую ночь подряд.

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