В США сообщили о гибели американского военного в Ираке

Военнослужащий США погиб в Ираке при детонации боеприпаса со сбитого иранского дрона

Американский военнослужащий погиб на севере Ирака 18 июля. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США в соцсети X.

Как указано в заявлении, военный погиб при «контролируемой детонации» неразорвавшегося боеприпаса со сбитого иранского беспилотника.

Еще один американский военнослужащий был ранен, он получает медицинскую помощь с незначительной травмой, добавили в командовании.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил сожаление по поводу гибели двух военнослужащих ВС США в Иордании. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что гибель американских военных укрепляет решимость Соединенных Штатов в ведении боевых действий против Ирана.