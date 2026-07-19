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23:19, 19 июля 2026Мир

В США сообщили о гибели американского военного в Ираке

Военнослужащий США погиб в Ираке при детонации боеприпаса со сбитого иранского дрона
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский военнослужащий погиб на севере Ирака 18 июля. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США в соцсети X.

Как указано в заявлении, военный погиб при «контролируемой детонации» неразорвавшегося боеприпаса со сбитого иранского беспилотника.

Еще один американский военнослужащий был ранен, он получает медицинскую помощь с незначительной травмой, добавили в командовании.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил сожаление по поводу гибели двух военнослужащих ВС США в Иордании. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что гибель американских военных укрепляет решимость Соединенных Штатов в ведении боевых действий против Ирана.

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