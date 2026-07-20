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02:34, 20 июля 2026Мир

США начали новую волну ударов по Ирану

ВС США девятую ночью подряд наносят удары по Ирану
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: John Schults / Reuters

Вооруженные силы США девятую ночь подряд атакуют Иран. О новой волне ударов сообщило Центральное командование американской армии (CENTCOM) в социальной сети X.

«CENTCOM начало новую волну ударов по Ирану сегодня в 19.00 по восточному времени (02.00 мск — прим. «Ленты.ру»), девятую ночь подряд», — говорится в сообщении. Уточняется, что главная цель ударов — ослабление военного потенциала Исламской Республики, который используется для атак в Ормузском проливе.

Ранее издание The Washington Post сообщало, что США планируют начать полномасштабную войну против Ирана.

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