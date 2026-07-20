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00:55, 20 июля 2026Мир

США запланировали полномасштабную войну против одной страны

WP: США планируют полномасштабную войну с Ираном после гибели своего солдата в Ираке
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

США намерены начать полномасштабную войну с Ираном после того, как появилась информация о гибели американского солдата в Ираке. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что сейчас США наращивают количество военных самолетов в регионе. При этом у Вашингтона сокращаются запасы средств ПВО и дальнобойных боеприпасов, что осложнит расширение операций. «У нас недостаточно средств для поддержания таких операций, и я не думаю, что Белый дом об этом знает», — сказал изданию неназванный американский чиновник.

Ранее сообщалось, что военнослужащий США погиб в Ираке при детонации боеприпаса со сбитого иранского дрона.

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