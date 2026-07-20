США запланировали полномасштабную войну против одной страны

WP: США планируют полномасштабную войну с Ираном после гибели своего солдата в Ираке

США намерены начать полномасштабную войну с Ираном после того, как появилась информация о гибели американского солдата в Ираке. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что сейчас США наращивают количество военных самолетов в регионе. При этом у Вашингтона сокращаются запасы средств ПВО и дальнобойных боеприпасов, что осложнит расширение операций. «У нас недостаточно средств для поддержания таких операций, и я не думаю, что Белый дом об этом знает», — сказал изданию неназванный американский чиновник.

Ранее сообщалось, что военнослужащий США погиб в Ираке при детонации боеприпаса со сбитого иранского дрона.