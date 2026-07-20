Раскрыты сроки пополнения США истощенных из-за конфликта с Ираном запасов Patriot

США и союзники получат заказанные из-за конфликта с Ираном Patriot лишь к концу 2028 года

США и их союзники смогут получить новые ракеты Patriot, заказанные после сокращения запасов на фоне конфликта с Ираном, лишь к концу 2028 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правительственные документы США.

На приобретение дополнительных ракет в рамках двух действующих контрактов с Lockheed Martin было направлено 7,13 миллиарда долларов. Из этой суммы 1,93 миллиарда долларов предназначены для нужд армии США, а оставшаяся часть финансирования поступила от зарубежных партнеров по программе иностранных военных продаж (FMS).

При этом средняя стоимость одной ракеты PAC-3 MSE для армии США составляет около 4,3 миллиона долларов. Таким образом, выделенных средств хватит более чем на 1,6 тысячи перехватчиков.

Как следует из документов, выполнение повторного заказа на ракеты PAC-3 MSE занимает примерно 30 месяцев. Это означает, что поставки боеприпасов, профинансированных после начала конфликта с Ираном в конце февраля 2026 года, ожидаются не ранее конца 2028 года.

В июне журнал The National Interest писал, что последние операции США на Ближнем Востоке привели к повышенному расходу зенитных ракет, запасы которых не успевают восполнять. Вооруженные силы США активно расходовали перехватчики SM-2 и SM-6, а также ракеты комплексов Patriot.