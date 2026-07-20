Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:30, 20 июля 2026Мир

Раскрыты сроки пополнения США истощенных из-за конфликта с Ираном запасов Patriot

США и союзники получат заказанные из-за конфликта с Ираном Patriot лишь к концу 2028 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Toru Hanai / Reuters

США и их союзники смогут получить новые ракеты Patriot, заказанные после сокращения запасов на фоне конфликта с Ираном, лишь к концу 2028 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правительственные документы США.

На приобретение дополнительных ракет в рамках двух действующих контрактов с Lockheed Martin было направлено 7,13 миллиарда долларов. Из этой суммы 1,93 миллиарда долларов предназначены для нужд армии США, а оставшаяся часть финансирования поступила от зарубежных партнеров по программе иностранных военных продаж (FMS).

При этом средняя стоимость одной ракеты PAC-3 MSE для армии США составляет около 4,3 миллиона долларов. Таким образом, выделенных средств хватит более чем на 1,6 тысячи перехватчиков.

Как следует из документов, выполнение повторного заказа на ракеты PAC-3 MSE занимает примерно 30 месяцев. Это означает, что поставки боеприпасов, профинансированных после начала конфликта с Ираном в конце февраля 2026 года, ожидаются не ранее конца 2028 года.

В июне журнал The National Interest писал, что последние операции США на Ближнем Востоке привели к повышенному расходу зенитных ракет, запасы которых не успевают восполнять. Вооруженные силы США активно расходовали перехватчики SM-2 и SM-6, а также ракеты комплексов Patriot.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Произошел сдвиг настроения». В Германии изменилось отношение к переговорам с Россией
    Собянин назвал число летевших в сторону Московского региона беспилотников
    Иран атаковал танкеры в Ормузском проливе
    Сексолог дала советы для незабываемого виртуального секса
    Жертву таинственного убийцы опознали через 50 лет
    Раскрыты схемы мошенников для вовлечения россиян в преступные схемы
    Трамп высказался о новом ударе по Ирану
    Раскрыты сроки пополнения США истощенных из-за конфликта с Ираном запасов Patriot
    Криштиану Роналду показал видео в трусах из бассейна
    Россиян предупредили об опасности зарядки мокрых наушников
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok