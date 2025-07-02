На Камчатке произошло мощное землетрясение

Близ Петропавловска-Камчатского зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2

На Камчатке произошло землетрясение. Подземные толчки наблюдались в акватории Авачинского залива, передает пресс-служба местного филиала Единой Геофизической службы РАН.

Землетрясение было зафиксировано в 14:49 по местному времени (05:49 по Москве). Магнитуда явления составила 5,2. Его эпицентр находился в 51 километре от города Петропавловск-Камчатский, а очаг залегал на глубине более чем 88 километров. Как сообщают в экстренных службах, сейсмические толчки ощущались в некоторых районах краевой столицы, мощность колебаний достигала 3 баллов.

В конце июня землетрясение зарегистрировали в Ставропольском крае, в 17 километрах к северо-востоку от села Труновское. Его мощность по шкале Рихтера составила 4,3. Ранее подземные толчки отмечались у побережья южных Курил. Их магнитуда достигала 4,5, а эпицентр находился в Тихом океане. Местные жители землетрясения не почувствовали, угроза цунами на объявлялась.