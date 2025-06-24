Землетрясение произошло в российском регионе

У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5

У побережья южных Курил в Тихом океане произошло землетрясение. Об этом сообщила руководитель сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, пишет РИА Новости.

Подземные толчки зафиксировали ночью во вторник, 24 июня, их магнитуда достигала 4,5. Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане, в 178 километрах к юго-западу от села Головнино, расположенного на острове Кунашир. Очаг залегал на глубине 45 километров, уточнила сейсмолог.

Семенова добавила, что не получала данных от местных жителей об ощутимости землетрясения. Угрозу цунами в регионе не объявляли.

Днем ранее, 23 июня, мощное землетрясение произошло в Папуа-Новой Гвинее. Его магнитуда составила 5,3 — это считают сильным землетрясением. Эпицентр располагался в 81 километре к юго-востоку от города Кимбе, а очаг залегал на глубине 48 километров.