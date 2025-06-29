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19:52, 29 июня 2025Россия

В одном из регионов России произошло землетрясение

ЕССЦ: В Ставропольском крае произошло землетрясение магнитудой 4,3
Кирилл Луцюк
СюжетЗемлетрясения в России

Фото: Юлия Белоусова / Фотобанк Лори

В Ставропольском крае зарегистрировали землетрясение. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (ЕССЦ).

По его данным, событие произошло 29 июня, в 17:19 мск в 17 километрах к северо-востоку от села Труновское, на глубине 10 километров.

Ранее сообщалось, что жители штата Джорджия (США) рассказали об упавшем с неба огненном шаре неизвестного происхождения, который рухнул и вызвал землетрясение. В метеорологической службе констатировали, что объект не удалось отследить при помощи спутников или радара.

До этого, 24 июня, землетрясение произошло у побережья южных Курил в Тихом океане. Магнитуда толчков достигала 4,5. Эпицентр находился в Тихом океане, в 178 километрах к юго-западу от села Головнино, расположенного на острове Кунашир. Очаг залегал на глубине 45 километров.

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