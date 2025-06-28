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01:54, 28 июня 2025Экономика

Огненный шар упал с неба в американском штате и вызвал землетрясение

Метеорологическая служба США рассказала об огненном шаре в небе над Джорджией
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетЗемлетрясения в России

Фото: Unsplash

Жители штата Джорджия заметили в небе огненный шар неизвестного происхождения. Упав на землю, он вызвал землетрясение. Подробности произошедшего в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) привела метеорологическая служба США.

«Метеорит или космический мусор пролетел в небе над Северной Джорджией около 12:30. Вскоре после этого поступили многочисленные сообщения о землетрясении», — говорится в сообщении. Там уточняется, что на самом деле это было не землетрясение, а ударная волна.

Очевидцы сразу начали публиковать кадры пролета загадочного объекта. Отмечается, что его можно было увидеть даже в соседнем штате — Южной Каролине. Как пояснили в метеорологической службе, этот объект не удалось отследить при помощи спутников или радара, так как скорость его движения была слишком высокой.

Ранее сообщалось, что рыбак Халлюр Антониуссен заметил у берегов Канады уникальный черный айсберг.

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