Метеорологическая служба США рассказала об огненном шаре в небе над Джорджией

Жители штата Джорджия заметили в небе огненный шар неизвестного происхождения. Упав на землю, он вызвал землетрясение. Подробности произошедшего в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) привела метеорологическая служба США.

«Метеорит или космический мусор пролетел в небе над Северной Джорджией около 12:30. Вскоре после этого поступили многочисленные сообщения о землетрясении», — говорится в сообщении. Там уточняется, что на самом деле это было не землетрясение, а ударная волна.

Очевидцы сразу начали публиковать кадры пролета загадочного объекта. Отмечается, что его можно было увидеть даже в соседнем штате — Южной Каролине. Как пояснили в метеорологической службе, этот объект не удалось отследить при помощи спутников или радара, так как скорость его движения была слишком высокой.

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