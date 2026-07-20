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11:01, 20 июля 2026Путешествия

Россиян призвали к осторожности в стране Ближнего Востока

МИД РФ призвал находящихся в Иордании россиян соблюдать меры предосторожности
Алина Черненко

Фото: Richard Juilliart / Shutterstock / Fotodom

В Министерстве иностранных дел (МИД) РФ призвали россиян, находящихся в Иордании, соблюдать меры предосторожности. Об этом говорится в Telegram-канале дипведомства.

Из-за напряженности в регионе, распространившейся на эту страну Ближнего Востока, соотечественникам посоветовали воздержаться от поездок на дальние расстояния и внимательно следить за официальными комментариями властей. Кроме того, им порекомендовали не перемещаться по городу при включении сирен воздушной тревоги и всегда иметь при себе заряженный телефон.

Тем временем российским туристам предложили информировать о себе консульский отдел посольства в Аммане по электронной почте rusconsjo@mid.ru с указанием имен, паспортных данных и состава семьи, а в экстренных случаях звонить по номеру: +962-77-552-81-25.

Ранее сообщалось, что Иран нанес удары по целям в трех странах Ближнего Востока. В частности, ракеты успешно поразили авиабазу «Муваффак Салти» в Иордании, где размещены американские военные.

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