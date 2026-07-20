Раскрыто местонахождение бригадира ореховской ОПГ

Бригадир ореховской ОПГ Александр Шарапов попал в плен в зоне СВО

Бригадир ореховско-медведковской организованной преступной группировки (ОПГ) Александр Шарапов, известный в криминальных кругах как Шарап, попал в плен в зоне проведения специальной военной операции. Об этом пишет Shot.

По данным канала, в феврале 2025 года Шарапов подписал контракт с Минобороны. Сначала он воевал в составе отряда «Шторм V» в Луганской народной республике (ЛНР), затем был переброшен в Краснолиманский район Донецкой Народной Республики (ДНР).

В мае 2025 года мужчина перестал выходить на связь. Родственникам недавно сообщили, что Шарапов, предположительно, попал в плен вместе с сослуживцем.

Шарапов был соучастником расправы над киллером Александром Солоником (Саша Македонский) и его подругой Светланой Котовой в Греции в 1997 году. Они вместе с Алексеем Гусевым и Александром Пустоваловым (Саша Солдат) позвали киллера в отель, там Шарапов и Гусев повалили его на пол, а Пустовалов перетянул шею шнуром.

Шарапов скрывался с 2001 года под чужой фамилией, однако через 16 лет его задержали во Владимирской области. В 2020 году он был признан виновным в пяти расправах, совершенных с 1994 по 2001 год, за что получил 15 лет колонии.