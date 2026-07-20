Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:15, 20 июля 2026Силовые структуры

Раскрыто местонахождение бригадира ореховской ОПГ

Бригадир ореховской ОПГ Александр Шарапов попал в плен в зоне СВО
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: пресс-служба МВД РФ

Бригадир ореховско-медведковской организованной преступной группировки (ОПГ) Александр Шарапов, известный в криминальных кругах как Шарап, попал в плен в зоне проведения специальной военной операции. Об этом пишет Shot.

По данным канала, в феврале 2025 года Шарапов подписал контракт с Минобороны. Сначала он воевал в составе отряда «Шторм V» в Луганской народной республике (ЛНР), затем был переброшен в Краснолиманский район Донецкой Народной Республики (ДНР).

В мае 2025 года мужчина перестал выходить на связь. Родственникам недавно сообщили, что Шарапов, предположительно, попал в плен вместе с сослуживцем.

Шарапов был соучастником расправы над киллером Александром Солоником (Саша Македонский) и его подругой Светланой Котовой в Греции в 1997 году. Они вместе с Алексеем Гусевым и Александром Пустоваловым (Саша Солдат) позвали киллера в отель, там Шарапов и Гусев повалили его на пол, а Пустовалов перетянул шею шнуром.

Шарапов скрывался с 2001 года под чужой фамилией, однако через 16 лет его задержали во Владимирской области. В 2020 году он был признан виновным в пяти расправах, совершенных с 1994 по 2001 год, за что получил 15 лет колонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Названы главные противники антироссийских санкций в ЕС
    Россиянам назвали пять неприхотливых к качеству топлива кроссоверов
    Самолет-разведчик НАТО вновь совершил полет над Черным морем
    Названо возможное место запуска атаковавших Подмосковье дронов ВСУ
    Женщине с постоянно растущей грудью пришлось полностью удалить ее
    В России приготовились к повышению прогноза ЦБ по инфляции
    Сидни Суини восхитила снимками в бикини на отдыхе с миллиардером
    В одной стране задумали использовать крокодилов для охраны тюрем
    Задержание и допрос готовившего теракт украинского агента показали на видео
    В России прокомментировали массированную атаку украинских дронов на Московский регион
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok