16:53, 28 августа 2025Силовые структуры

Соучастник расправы над киллером Сашей Македонским ушел на СВО

Бригадир ореховско-медведковской ОПГ Шарапов, осужденный на 15 лет, ушел на СВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бригадир ореховско-медведковской ОПГ Александр Шарапов, отбывавший 15-летний срок за ряд особо тяжких преступлений, ушел на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщил Виктор Гусятинский — брат лидера «медведковских» Григория, пишет Baza.

Сам Гусятинский получил эту информацию от сестры Шарапова. По его словам, тот добился отправки на СВО и «кует победу в окопах» с февраля. Гусятинский пожелал ему вернуться живым к своей большой семье.

Шарапов был соучастником расправы над киллером Александром Солоником (Саша Македонский) и его подруги Светланы Котовой в Греции в 1997 году. Он вместе с Алексеем Гусевым и Александром Пустоваловым (Саша Солдат) позвали киллера в отель, там Шарапов и Гусев повалили его на пол, а Пустовалов перетянул шею шнуром.

Шарапов скрывался с 2001 года под чужой фамилией, однако через 16 лет его задержали во Владимирской области. В 2020 году он был признан виновным в пяти расправах, совершенных с 1994 по 2001 год, за что получил 15 лет колонии.

В 2023 году Саша Солдат освободился из колонии строгого режима в Монино спустя 24 года заключения.

