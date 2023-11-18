Один из самых знаменитых киллеров России выходит на свободу. На счету Саши Солдата десятки убийств

Киллер Ореховской ОПГ Саша Солдат вышел на свободу спустя 24 года заключения

Один из самых известных киллеров 90-х, Александр Пустовалов, известный как Саша Солдат, освобожден из колонии строгого режима в Монино.

Он вышел на свободу спустя 24 года заключения. Солдата задержали в 1999 году. По версии следствия, он отнял жизнь у около 30 человек, включая сотрудников правоохранительных органов.

Киллер будет находиться под контролем правоохранителей

Саша Солдат отбывал наказание во Владимирском централе, потом — в ИК-9, которая находится в Тверской области. Во время содержания под стражей с 2017 года он работал сборщиком ритуальных изделий, а затем засольщиком овощей.

В отношении Пустовалова установлен административный надзор на три года и административные ограничения. После освобождения киллер должен будет дважды в месяц отмечаться в отделении полиции, он также не сможет выезжать за пределы Москвы без специального разрешения и появляться вне дома в ночное время, если это не связано с его трудовой деятельностью.

Саша Солдат был охотником на бандитов

Александр Пустовалов родился 25 сентября 1973 года. В юности занимался дзюдо, проходил срочную службу в морской пехоте. Позже он хотел стать бойцом спецназа, но его не взяли — помешало отсутствие высшего образования. Зато Пустовалова приняли к себе лидеры Ореховского организованного преступного сообщества (ОПС).

ОПС возникла в середине 1980-х годов. Члены банды занимались убийствами, грабежами, вымогательствами, рэкетом.

Один из лидеров группировки, Сергей Буторин (Ося), заметил Пустовалова во время драки, которая произошла в баре. Вскоре он назначил Пустовалова своим телохранителем и стал давать ему особые поручения — по ликвидации неугодных людей.

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Первым стал вор в законе Александр Биджамо (Алик Зверь), которого Пустовалов устранил в августе 1995 года. Через год ликвидатор, получивший кличку Саша Солдат, отправил на тот свет лидеров Кунцевской организованной преступной группировки (ОПГ) Александра Калигина и Игоря Панина, а еще спустя полтора года — криминального авторитета и лидера ОПГ Артура Кюльбякова. Именно ликвидация бандитов (в основном наркоманов) стала главным направлением преступной деятельности Пустовалова.

При задержании Пустовалов не стал каяться

В 1999 году оперативники вышли на след Саши Солдата. Он обитал в съемной квартире на Магистральной улице. Узнав адрес киллера, сотрудники уголовного розыска установили за домом слежку.

Они ворвались в жилище Пустовалова 19 ноября. Оказавшись на допросе, каяться во всех преступлениях он не стал и лишь сказал: «Что докажете — то мое». В ответ на вопрос, зачем он убивал, Солдат ответил: «Я солдат, это моя работа».

Я солдат, это моя работа Александр Пустовалов киллер

Следствие по делу киллера длилось пять лет. И лишь весной 2004 года суд наконец приступил к рассмотрению дела. Из предполагаемых следователями 35 фактов гибели людей от рук Саши Солдата удалось доказать его причастность лишь к 13. Этого было достаточно, чтобы назначить киллеру 22 года лишения свободы в колонии строгого режима. Год спустя этот срок увеличился до 23 лет — за участие в «устойчивой вооруженной группе и в преступном сообществе».

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В декабре 2016 года состоялось новое судебное заседание, где Солдату вменили еще четыре преступных эпизода, в результате чего его срок был увеличен на 12 месяцев и составил 24 года.

В 2021 году Саша Солдат просил смягчить наказание

В начале 2021 года Солдат ходатайствовал о досрочном освобождении. Он уверял, что утратил общественную опасность, имеет положительные характеристики, а после освобождения будет работать. Представители ФСИН поддержали его просьбу, но прокуратура выступила против, и суд отказался отпустить Пустовалова на волю.

Затем Пустовалов просил перевести его в колонию-поселение, в чем суд ему также отказал.