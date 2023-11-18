Один из самых знаменитых киллеров России выходит на свободу. На счету Саши Солдата десятки убийств
Один из самых известных киллеров 90-х, Александр Пустовалов, известный как Саша Солдат, освобожден из колонии строгого режима в Монино.
Он вышел на свободу спустя 24 года заключения. Солдата задержали в 1999 году. По версии следствия, он отнял жизнь у около 30 человек, включая сотрудников правоохранительных органов.
Киллер будет находиться под контролем правоохранителей
Саша Солдат отбывал наказание во Владимирском централе, потом — в ИК-9, которая находится в Тверской области. Во время содержания под стражей с 2017 года он работал сборщиком ритуальных изделий, а затем засольщиком овощей.
В отношении Пустовалова установлен административный надзор на три года и административные ограничения. После освобождения киллер должен будет дважды в месяц отмечаться в отделении полиции, он также не сможет выезжать за пределы Москвы без специального разрешения и появляться вне дома в ночное время, если это не связано с его трудовой деятельностью.
Саша Солдат был охотником на бандитов
Александр Пустовалов родился 25 сентября 1973 года. В юности занимался дзюдо, проходил срочную службу в морской пехоте. Позже он хотел стать бойцом спецназа, но его не взяли — помешало отсутствие высшего образования. Зато Пустовалова приняли к себе лидеры Ореховского организованного преступного сообщества (ОПС).
ОПС возникла в середине 1980-х годов. Члены банды занимались убийствами, грабежами, вымогательствами, рэкетом.
Один из лидеров группировки, Сергей Буторин (Ося), заметил Пустовалова во время драки, которая произошла в баре. Вскоре он назначил Пустовалова своим телохранителем и стал давать ему особые поручения — по ликвидации неугодных людей.
Первым стал вор в законе Александр Биджамо (Алик Зверь), которого Пустовалов устранил в августе 1995 года. Через год ликвидатор, получивший кличку Саша Солдат, отправил на тот свет лидеров Кунцевской организованной преступной группировки (ОПГ) Александра Калигина и Игоря Панина, а еще спустя полтора года — криминального авторитета и лидера ОПГ Артура Кюльбякова. Именно ликвидация бандитов (в основном наркоманов) стала главным направлением преступной деятельности Пустовалова.
При задержании Пустовалов не стал каяться
В 1999 году оперативники вышли на след Саши Солдата. Он обитал в съемной квартире на Магистральной улице. Узнав адрес киллера, сотрудники уголовного розыска установили за домом слежку.
Они ворвались в жилище Пустовалова 19 ноября. Оказавшись на допросе, каяться во всех преступлениях он не стал и лишь сказал: «Что докажете — то мое». В ответ на вопрос, зачем он убивал, Солдат ответил: «Я солдат, это моя работа».
Я солдат, это моя работа
Следствие по делу киллера длилось пять лет. И лишь весной 2004 года суд наконец приступил к рассмотрению дела. Из предполагаемых следователями 35 фактов гибели людей от рук Саши Солдата удалось доказать его причастность лишь к 13. Этого было достаточно, чтобы назначить киллеру 22 года лишения свободы в колонии строгого режима. Год спустя этот срок увеличился до 23 лет — за участие в «устойчивой вооруженной группе и в преступном сообществе».
В декабре 2016 года состоялось новое судебное заседание, где Солдату вменили еще четыре преступных эпизода, в результате чего его срок был увеличен на 12 месяцев и составил 24 года.
В 2021 году Саша Солдат просил смягчить наказание
В начале 2021 года Солдат ходатайствовал о досрочном освобождении. Он уверял, что утратил общественную опасность, имеет положительные характеристики, а после освобождения будет работать. Представители ФСИН поддержали его просьбу, но прокуратура выступила против, и суд отказался отпустить Пустовалова на волю.
Затем Пустовалов просил перевести его в колонию-поселение, в чем суд ему также отказал.