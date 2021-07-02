Суд рассмотрел просьбу киллера Саши Солдата о смягчении наказания

Нелидовский межрайонный суд Тверской области отказался переводить киллера Ореховской организованной преступной группы (ОПГ) Александра Пустовалова (Саша Солдат) из колонии строгого режима в колонию-поселение. О таком решении сообщает «Коммерсантъ».

Суд рассмотрел просьбу заключенного и отказал ему в смягчении наказания.

В начале года Солдат уже ходатайствовал о досрочном освобождении. Он уверял, что утратил общественную опасность, имеет положительные характеристики, а после освобождения будет работать. Представители ФСИН поддержали его просьбу, но прокуратура выступила против, и суд отказался отпустить Пустовалова на волю. Отмечалось, что убийца вел себя исправно только последние три года. Ранее на него было наложено 80 взысканий, в том числе с водворением в карцер и штрафной изолятор (ШИЗО).

Киллер осужден за ряд умышленных убийств, совершенных из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц. С 1995 по 1996 год по указанию руководителей ореховской банды он участвовал в убийствах шести членов различных преступных группировок.

18 ноября 2023 года Пустовалов должен освободиться из заключения.

Ореховская группировка сформировалась в конце 1980-х в Москве. На ее счету по меньшей мере 50 убийств. Разгром ОПГ начался в 1998 году, когда был застрелен следователь Юрий Керезя, занимавшийся делом банды. Вскоре после этого были задержаны и осуждены на длительные сроки большинство организаторов и рядовых членов группировки. Ее лидеры Сергей Буторин (прозвище Ося) и Дмитрий Белкин (прозвище Белок) скрывались за границей, однако в итоге их задержали и выдали России, где приговорили к пожизненному заключению.