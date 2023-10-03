Киллеру Саше Солдату запретили выходить по ночам после освобождения

Суд запретил киллеру Саше Солдату выходить из дома ночью после освобождения

Суд в Тверской области запретил выходить из дома в ночное время после освобождения одному из самых известных киллеров 90-х Александру Пустовалову, известному как Саша Солдат. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Нелидовского межрайонного суда.

В отношении Пустовалова установлен административный надзор на три года и административные ограничения. После освобождения киллер должен будет дважды в месяц отмечаться в отделении полиции, а также не сможет выезжать за пределы Москвы без специального разрешения и появляться вне дома в ночное время, если это не связано с его трудовой деятельностью.

Саша Солдат в начале 90-х состоял в Ореховской преступной группировке (ОПГ). Его задержали в 1999 году. По версии следствия, он отнял жизнь у около 30 человек, включая сотрудников правоохранительных органов. Среди его жертв был известный киллер Александр Солоник.

После задержания Пустовалов пошел на сделку со следствием и помог раскрыть ряд других преступлений. Ему назначили наказание в виде 24 лет лишения свободы с освобождением в ноябре 2023 года.