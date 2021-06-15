Суд рассмотрит просьбу киллера Ореховской ОПГ Саши Солдата о смягчении наказания

Нелидовский межрайонный суд Тверской области назначил на 1 июля рассмотрение ходатайства о смягчении наказания участнику Ореховской организованной преступной группы (ОПГ) Александру Пустовалову (прозвище Саша Солдат), отбывающему срок за ряд тяжких преступлений. Об этом говорится на сайте суда.

Осужденный на 24 года колонии строгого режима просит перевести его в колонию-поселение. Он уже подавал аналогичное ходатайство в апреле, но тогда суд вернул ему ходатайство.

В начале года считающийся киллером Ореховской ОПГ Саша Солдат также просил его досрочно освободить от дальнейшего отбытия наказания в колонии строгого режима. Представители ФСИН поддержали его просьбу, но прокуратура не позволила ему выйти на свободу.

Пустовалов осужден за ряд умышленных убийств, совершенных из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц.

По версии следствия, в период с 1995 по 1996-й по указанию руководителей ореховской банды он участвовал в убийствах шести членов различных преступных группировок. Пустовалов должен освободиться из заключения в 2023 году.

Ореховская группировка сформировалась в конце 1980-х в Москве. На ее счету по меньшей мере 50 убийств. Разгром ОПГ начался в 1998 году, когда был застрелен следователь Юрий Керезя, занимавшийся делом банды. Вскоре после этого были задержаны и осуждены на длительные сроки большинство организаторов и рядовых членов группировки. Ее лидеры Сергей Буторин (прозвище Ося) и Дмитрий Белкин (прозвище Белок) скрывались за границей, однако в итоге были задержаны и выданы России, где их приговорили к пожизненному заключению.