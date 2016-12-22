Киллер Саша Солдат получил еще девять лет колонии

Участника ореховской ОПГ Александра Пустовалова (прозвище Саша Солдат) приговорили к девяти годам лишения свободы за убийства. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе Одинцовского городского суда Московской области.
Отмечается, что по совокупности преступлений путем частичного сложения этого срока, а также 23 лет, которые Солдат получил по приговору Мосгорсуда в 2005 году, ему «окончательно назначено наказание в виде 24 лет колонии строгого режима».
Пустовалов обвиняется в умышленных убийствах, совершенных из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц.
По версии следствия, в начале 1990-х он входил в состав так называемой ореховской ОПГ. В период с 1995 по 1996-й по указанию руководителей банды он участвовал в убийствах шести участников различных преступных группировок. Пустовалов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Он дал подробные показания об убийствах, а также изобличил других участников ОПГ.
Ореховская группировка сформировалась в конце 1980-х в Москве. На ее счету по меньшей мере 50 убийств. Разгром ОПГ начался в 1998 году, когда был застрелен следователь Юрий Керезя, занимавшийся делом в отношении бандитов. Вскоре после этого были задержаны и осуждены на длительные сроки большинство организаторов и рядовых членов группировки. Ее лидеры Сергей Буторин (Ося) и Дмитрий Белкин (Белок) скрывались за границей, однако в итоге были задержаны и выданы России, где их приговорили к пожизненному заключению.