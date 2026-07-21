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13:48, 21 июля 2026Спорт

Хоккеист «Вашингтона» рассказал о реакции команды на продление контракта Овечкина

Хоккеист «Вашингтона» Строум заявил, что не знал о продлении контракта Овечкина
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Rob Gray-Imagn Images / Reuters

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум рассказал о реакции команды на продление контракта российского форварда Александра Овечкина с клубом. Его слова приводит «Чемпионат».

«Я в тот момент находился на поле для гольфа, когда один из моих друзей получил по телефону срочную новость о продлении контракта Овечкина. Я сказал: "Что? Серьезно?!" Ови довольно хорошо умеет держать все в секрете, так что мы действительно ничего не знали», — заявил хоккеист.

Строум отметил, что после этого проверил свой телефон и увидел сообщение Овечкина в командной группе. Он назвал известие о новом контракте российского форварда невероятной новостью.

Ранее Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном». Соглашение рассчитано на один год. Зарплата нападающего составит 4,25 миллиона долларов.

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