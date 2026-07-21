Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:56, 21 июля 2026Наука и техника

Спутниковый модем российского «Гонца» испытали

«Роскосмос»: Компактный спутниковый модем российской системы «Гонец» успешно испытали
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Испытания нового спутникового модема российской системы «Гонец» прошли успешно. Об этом в Telegram сообщила госкорпорация «Роскомос».

Компактное устройство спутникового интернета вещей «АТ-Гонец» (УРМ-Д2) протестировали в Москве компании «Гонец» и «СТЭККОМ». «Новый модем отработал без единого сбоя: прибор отключали от питания, но после восстановления все данные сохранились на сто процентов», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что новое устройство в шесть раз компактнее предыдущего и работает в отсутствие сотовой связи. В планах разработчиков — приступить к серийному выпуску новых модемов.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

В феврале в честь 30-й годовщины низкоорбитальной спутниковой системы генеральный директор компании «Гонец» Андрей Манойло назвал ее примером удачно реализованной конверсии.

В марте 2025-го госкорпорация рассказала, что компания «Гонец» создала спутниковый модем для беспилотных летательных аппаратов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Россия атакует военные цели на Украине. Под удар попал ключевой узел газотранспортной системы, горит черниговский ТЦК
    Психиатр объяснил феномен более вкусной еды из чужой тарелки
    Роман Оруэлла «1984» вернулся в лидеры продаж в России
    Спутниковый модем российского «Гонца» испытали
    Названа дальнейшая судьба избившего российскую туристку в Грузии мужчины
    Последствия паводка в Свердловской области попали на видео
    Тягу звезд нелепо одеваться в отпуске объяснили
    Известная украинская певица отменила концерт в Москве из-за пустого зала
    Хоккеист «Вашингтона» рассказал о реакции команды на продление контракта Овечкина
    Военный эксперт рассказал о новейших разработках БПЛА в России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok