Наука и техника
14:20, 19 февраля 2026Наука и техника

Российский «Гонец» назвали примером удачной конверсии

Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российскую спутниковую систему «Гонец» можно назвать примером удачно реализованной конверсии. С такой оценкой выступил в честь 30-й годовщины низкоорбитальной спутниковой системы генеральный директор одноименной компании Андрей Манойло. Об этом сообщает ТАСС.

«Система была создана после доработки спутников связи специального назначения для использования их в гражданских целях», — напомнил руководитель.

В октябре агентство со ссылкой на компанию сообщило, что производитель беспилотников «Геоскан» и оператор «Гонец» успешно испытали высокоскоростную передачу данных в S-диапазоне (от двух до четырех гигагерц).

В марте госкорпорация «Роскосмос» рассказала, что компания «Гонец» создала спутниковый модем для беспилотных летательных аппаратов.

