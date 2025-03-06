Российский «Гонец» создал спутниковый модем для БПЛА

Российская компания «Гонец» создала спутниковый модем для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».
«На сегодняшний день модем — самый малогабаритный из отечественных абонентских устройств спутниковой связи», — говорится в публикации.
Там же отмечается, что спутниковый канал передачи данных позволяет расширить зону контроля и сделать возможным гибридное управление БПЛА.
В феврале заместитель министра транспорта России Дмитрий Баканов, ранее возглавлявший компанию «Гонец», был назначен новым гендиректором «Роскосмоса».