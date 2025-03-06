Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:03, 6 марта 2025Наука и техника

Российский «Гонец» создал спутниковый модем для БПЛА

«Роскосмос»: Компания «Гонец» создала спутниковый модем для БПЛА
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Михаил Терещенко / РИА Новости

Российская компания «Гонец» создала спутниковый модем для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«На сегодняшний день модем — самый малогабаритный из отечественных абонентских устройств спутниковой связи», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что спутниковый канал передачи данных позволяет расширить зону контроля и сделать возможным гибридное управление БПЛА.

В феврале заместитель министра транспорта России Дмитрий Баканов, ранее возглавлявший компанию «Гонец», был назначен новым гендиректором «Роскосмоса».

    Обсудить
    Последние новости

    Российский военблогер заявил о признаках возможной подготовки вторжения ВСУ в Крым

    Момент закладки взрывчатки в банкомат в Москве попал на видео

    Российский космический мусоросборщик создадут многоразовым

    Путин поздравил россиянок с 8 Марта и поблагодарил участниц СВО

    Пилот подал сигнал об особо опасной инфекции на борту российского самолета

    На Западе Зеленскому предрекли отстранение от власти руками Трампа

    Способность Украины заместить Starlink оценили

    Жильцов аварийных домов предложили поселить в деревянных многоэтажках

    Россиянам рассказали об опасности покупки продвигаемых Маском криптовалют

    Белый дом защитил стиль Илона Маска после критики Зеленского за отсутствие костюма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше