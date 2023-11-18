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09:36, 18 ноября 2023Силовые структуры

Одного из самых известный киллеров освободили в России

РИА Новости: освобожден киллер Пустовалов, известный как Саша Солдат

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Один из самых известных киллеров 90-х Александр Пустовалов (Саша Солдат) был освобожден из колонии строгого режима в поселке Монино. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что ему выносили приговор трижды. В результате он получил 24 года заключения. Пустовалов отбывал наказание во Владимирском централе, потом — в ИК-9 Тверской области. Во время содержания под стражей с 2017 года он работал сборщиком ритуальных изделий, а затем засольщиком овощей.

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      Кристина Есикова
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