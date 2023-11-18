Одного из самых известный киллеров освободили в России

РИА Новости: освобожден киллер Пустовалов, известный как Саша Солдат

Один из самых известных киллеров 90-х Александр Пустовалов (Саша Солдат) был освобожден из колонии строгого режима в поселке Монино. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что ему выносили приговор трижды. В результате он получил 24 года заключения. Пустовалов отбывал наказание во Владимирском централе, потом — в ИК-9 Тверской области. Во время содержания под стражей с 2017 года он работал сборщиком ритуальных изделий, а затем засольщиком овощей.