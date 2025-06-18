В океане заметили уникальный черный айсберг

Рыбак Халлюр Антониуссен заметил у берегов Канады уникальный черный айсберг

У берегов Канады заметили айсберг черного цвета. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

На уникальный объект обратил внимание рыбак Халлюр Антониуссен, работавший на борту траулера Saputi. В прошлом ему доводилось встречать айсберги с вкраплениями камней и грязи. «Но этот совсем не такой, — утверждает он. — Он не просто весь черный. По форме он почти что… ромбический».

Канадский глясиолог Лев Тарасов предполагает, что черный айсберг представляет собой обломок ледника. По его мнению, пока ледник полз к океану, лед мог смешаться с грязью. Это и дало необычный цвет.

Согласно другой версии, черный цвет объясняется примесью пепла, смешавшегося со льдом во время извержения вулкана. Не исключено также, что темные обломки попали в айсберг в результате падения метеорита.

Ранее сообщалось, что член Королевского географического общества Канады решила заняться дайвингом среди айсбергов и чуть не осталась в одном из них навсегда. «Этот часовой дайвинг превратился в трехчасовую борьбу за наши жизни», — вспоминает она.