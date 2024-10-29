Дайверша чуть не застряла внутри гигантского айсберга и поделилась жутким опытом

Дайверша из Канады ныряла внутри айсберга и чуть не застряла в нем

Член Королевского географического общества Канады решила заняться дайвингом среди айсбергов и чуть не осталась в одном из них навсегда. Своим жутким опытом она поделилась в интервью People.

Дайверша Джилл Хайнерт отправилась под воду с бывшем мужем Полом и оператором Уэсом Скайлзом. Их целью было запечатлеть самый большой айсберг, задокументированный на тот момент. Хайнерт рассказала, что они ныряли в айсберге, состоявшем из пресной воды, находясь при этом в соленой. Жидкости разных плотностей сталкивались и создавали опасные течение и сильные водовороты. «Это действительно было похоже на хаос. Оставалось либо приспособиться, либо умереть», — отметила женщина.

По словам Хайнерта, во время дайвинга группу окружали снежные и прозрачные слои, в которых сновали рыбы и спаривались ракообразные. Вдруг течение вокруг них усилилось, вокруг раздавались трески и глухие удары. Группа решила выплыть из айсберга, но ту дыру, через которую они заплыли, закрыл отколовшийся кусок льда. Как отмечает женщина, дайверы испугались, что застряли внутри ледяного гиганта.

Хайнерт и мужчины пытались справиться с течением, но тщетно. У дайверши порвалась перчатка, и от холода ее руку парализовало. «Этот часовой дайвинг превратился в трехчасовую борьбу за наши жизни», — вспоминает женщина. В конце концов группе исследователей удалось перевести дух, собраться с силами и выбраться из айсберга. Через несколько часов после того, как дайверы оказались в лодке, тот айсберг разлетелся на куски.

Ранее сообщалось, что в США дайвер отбился от огромного аллигатора отверткой. После драки с хищником мужчина думал, что его рука осталась в зубах аллигатора, но на поверхности обнаружил, что та потеряла подвижность, но была на месте.