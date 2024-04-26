Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:21, 26 апреля 2024Из жизни

Мужчина отбился отверткой от напавшего на него аллигатора

Дайвер из США отбился отверткой от огромного аллигатора на реке Купер

Фото: Balaji Malliswamy / Unsplash

В США дайвер отбился от огромного аллигатора отверткой. Об этом пишет Daily Mail.

Охотник за окаменелостями Уильям Джорджитис из Южной Каролины отправился на поиски новых артефактов в свое излюбленное место на реке Купер 15 апреля. Когда мужчина погрузился в воду с аквалангом, он заметил приближающегося к нему аллигатора. Дайвер быстро отреагировал и успел обхватить схватившего его за руку хищника за морду. В руке у Джорджитиса была отвертка, которую он взял для поиска окаменелостей в камнях, и он смог вонзить ее рептилии в глаз.

Напавший аллигатор начал трясти его, «как тряпичную куклу», но дайвер не отпустил его, чтобы не дать ему перевернуться. Тогда рептилия потащила мужчину на глубину. Он ударился плечами о дно и почувствовал, что от давления у него вот-вот лопнут барабанные перепонки. Дайвер не мог снова дотянуться до глаза аллигатора, но сумел ударить его отверткой в десну. Тот снова начал трясти его, но Джорджитису удалось вытащить руку и освободиться.

Когда он выплыл на поверхность, ему сначала показалось, что рука осталась в зубах у аллигатора. Однако это оказалось не так: рука потеряла подвижность, но была на месте. Джорджитис забрался на борт лодки, с которой нырял, благодаря помощи напарника.

Материалы по теме:
Таинственная субстанция. «Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021
Невероятные приключения Джоджо. Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Невероятные приключения Джоджо.Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

Дайвера экстренно госпитализировали. Аллигатор сломал и вывихнул Джорджитису руку, а также прокусил ее в нескольких местах. Хирургам пришлось ввинтить в кость дайвера девять винтов.

Ранее сообщалось, что в Австралии крокодил напал на прыгнувшего из лодки в море подростка. Рептилия была не менее трех с половиной метров в длину.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле ответили на вопрос о недвижимости арестованного замглавы Минобороны

      В России захотели выплатить миллионы рублей бойцу ВСУ

      Блогеры из мусульманской страны побывали в горах Сочи и оценили русский снег

      Центробанк допустил отказ от снижения ставки до конца года

      Солдаты ВСУ помогли скрыться стрелявшим в полицейского военным

      Мужчина отбился отверткой от напавшего на него аллигатора

      Лоза высказался о помощи уехавших из России звезд ВСУ

      В Британии пятерых мужчин обвинили во вражеской деятельности в пользу России

      В деле о теракте в «Крокусе» появился новый фигурант из Таджикистана

      В Петербурге задержали находящегося в межгосударственном розыске иностранца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше