Мужчина отбился отверткой от напавшего на него аллигатора

Дайвер из США отбился отверткой от огромного аллигатора на реке Купер

В США дайвер отбился от огромного аллигатора отверткой. Об этом пишет Daily Mail.

Охотник за окаменелостями Уильям Джорджитис из Южной Каролины отправился на поиски новых артефактов в свое излюбленное место на реке Купер 15 апреля. Когда мужчина погрузился в воду с аквалангом, он заметил приближающегося к нему аллигатора. Дайвер быстро отреагировал и успел обхватить схватившего его за руку хищника за морду. В руке у Джорджитиса была отвертка, которую он взял для поиска окаменелостей в камнях, и он смог вонзить ее рептилии в глаз.

Напавший аллигатор начал трясти его, «как тряпичную куклу», но дайвер не отпустил его, чтобы не дать ему перевернуться. Тогда рептилия потащила мужчину на глубину. Он ударился плечами о дно и почувствовал, что от давления у него вот-вот лопнут барабанные перепонки. Дайвер не мог снова дотянуться до глаза аллигатора, но сумел ударить его отверткой в десну. Тот снова начал трясти его, но Джорджитису удалось вытащить руку и освободиться.

Когда он выплыл на поверхность, ему сначала показалось, что рука осталась в зубах у аллигатора. Однако это оказалось не так: рука потеряла подвижность, но была на месте. Джорджитис забрался на борт лодки, с которой нырял, благодаря помощи напарника.

Дайвера экстренно госпитализировали. Аллигатор сломал и вывихнул Джорджитису руку, а также прокусил ее в нескольких местах. Хирургам пришлось ввинтить в кость дайвера девять винтов.

Ранее сообщалось, что в Австралии крокодил напал на прыгнувшего из лодки в море подростка. Рептилия была не менее трех с половиной метров в длину.